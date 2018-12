Les Prince des Bois zorgt voor muzikaal intermezzo op sportgala FEL

10 december 2018

17u52 3 Geraardsbergen De sportdienst en de sportraad organiseren op vrijdag 14 december de verkiezing van de Geraardsbergse sportlaureaten. Les Prince des Bois zorgt tussendoor voor de muziek.

Tijdens dit Gala in het Arjaantheater langs de Zonnebloemstraat wordt uit de categorieën jeugdsport (individueel en per ploeg) en competitiesport (individueel en per ploeg), een winnaar gekozen. Ook de sportkampioenen worden gehuldigd tijdens de show. Er zijn verschillende demo’s van spectaculaire sporten. Het sportgala begint om 20 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.