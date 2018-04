Les Frans te saai? Vertoef even in echte Seaking LEGER HOUDT TIENDAAGS CHARMEOFFENSIEF OP KONINKLIJK ATHENEUM FRANK EECKHOUT

10 april 2018

02u52 0 Geraardsbergen Het Koninklijk Atheneum wordt van donderdag 19 tot zondag 29 april omgetoverd tot een halve legerkazerne. "Nieuwe rekruten zoeken? Het KA lijkt hiervoor een ideale uitvalsbasis", zegt Jo Heylens Luitenant -Kolonel van het Vliegwezen.

Volgende week slaat het Belgische leger haar tenten op op de site van het KA in Geraardsbergen voor een recruteringstiendaagse.





"We organiseren een tentoonstelling over zeventig jaar luchtmacht en willen er jongeren warm maken voor een opleiding en job bij defensie. Dat doen we met het rekruteringsevenement We Fly To Your Dream. We stellen vast dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te charmeren. Daarom komen we zelf naar hen toe. De tentoonstelling '70 jaar Luchtmacht' is de spreekwoordelijke kapstok waaraan we dit uniek evenement ophangen. Deze opmerkelijke tentoonstelling is het decor voor ons project. Onze primaire doelstelling hierbij is simpel: jongeren - meisjes én jongens - warm maken voor een (al dan niet technische)opleiding en een loopbaan bij Defensie", vertelt Heylens.





Het zwaartepunt van de actie ligt op 19 april tijdens een jobdag. Dan zet het leger niet alleen een F16 in, maar ook een Seaking én een Panther Rosenbauer brandweerwagen. Die laatste is één van de nieuwe bluswagens die tot de krachtigste van het land behoren.





Stuurknuppel in de hand

"De F16 blijft tien dagen staan op school. De Seaking laten we landen op het voetbalveld. Leerlingen mogen de helikopter langs binnen en buiten bewonderen. We geven hen de stuurknuppel in de hand, stilletjes hopend dat het een nieuwe richting geeft aan hun toekomst. Maar we brengen vooral militairen van allerlei specialiteiten naar Geraardsbergen die met veel enthousiasme vanuit hun ervaring over hun job zullen vertellen. We hebben hierbij vooral aandacht voor knelpuntberoepen, zoals piloten, luchtverkeersleiders en technici, maar ook andere specialiteiten komen aan bod", aldus de Luitenant-Kolonel.





Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) en politiebaas Jurgen De Landsheer kijken vooral uit naar Partners in Integrale Veiligheid, een themadag tijdens het tiendaags verblijf van de luchtmacht op het KA. "Naast het voorstellen van ons nagelnieuw Mobile Office systeem 'e-Blue' en het exposeren van ons wagenpark met combi's, motoren, een auto met nummerplaatherkenning en een bureelwagen, nemen we ook deel aan een multidisciplinaire oefening in samenwerking met de brandweer, het Rode Kruis en het AZ Geraardsbergen. Ook wie een job bij de politie ambieert, is welkom", voegt korpschef De Landsheer daar aan toe.





De school hoopt zo'n 3.000 bezoekers te mogen verwelkomen op het apotheose-spektakel.