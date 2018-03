Lente Opendeur in handelscentrum 09 maart 2018

Het Centrummanagement en het Verenigd Handelscentrum organiseren op zaterdag 17 en zondag 18 maart een Lente Opendeur in het centrum van Geraardsbergen.





"Veel gezelligheid in de winkels en entertainment in de straten want de rode lopers worden uitgerold voor openluchtmodeshows in de Grotestraat. Een mooie verzameling modellen van meer dan vijftien winkels zal er over de catwalks flaneren, begeleid door lokale dj's. De shows vinden plaats op zaterdag 17 maart om 14 en om 16 uur ter hoogte van de Kunstacademie. In dit weekend zijn de winkels ook op zondagnamiddag open", laat centrummanager Tine Vandeweerd weten. (FEL)