Leerlingenraad schenkt cheque van 1.500 euro aan Speelplein Ondersteboven Frank Eeckhout

18 februari 2019

15u58 0 Geraardsbergen De leerlingenraad van het GO! Atheneum Geraardsbergen heeft een cheque van 1.500 euro geschonken aan de vrijwilligers van Speelplein Guustje. De mooie som werd ingezameld dankzij de verkoop van chocolademelk, cake en hotdogs tijdens de ‘Warmste Week van het Atheneum’ en door de verkoopacties tijdens de kerstmarkt van de school.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen ondersteunt graag lokale en culturele projecten en kwam dan ook snel uit bij de mooie werking van Speelplein Ondersteboven, een deelwerking van Speelplein Guustje. De gemeentelijke speelpleinwerking van Geraardsbergen zorgt ervoor dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar een keitoffe vakantie kunnen beleven. Naast een kleuterplein en een groot plein met aparte tienerwerking, is er ook een speciaal speelplein voor kinderen met een beperking. ‘Speelplein Ondersteboven’ is toegankelijk voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs of kinderen die specifieke noden hebben. Aangezien de schenking eerst een aantal administratieve procedures moest doorlopen, duurde het wat langer voor de cheque overhandigd kon worden.