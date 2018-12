Leerlingenraad Karmelieten trekt fairtradekar op gang Frank Eeckhout

03 december 2018

17u40 0 Geraardsbergen Op de vernieuwde speelplaats van het Karmelieten staat voortaan een fairtrade in combinatie met een 11.11.11-stand.

Vanuit de leerlingenraad van het Karmelieten werd het initiatief op poten, of beter wieltjes, gezet om de vraag naar gezondere en faire tussendoortjes op school in te voeren. Bij wijze van ‘proef’ werd een klein marktje twee middagen opgesteld, dat zichzelf binnen het half uur zo goed als uitverkocht. Directeur Karll Roeland zag dat het goed was en gaf ondertussen zijn akkoord om een vaste fairtradestand op te starten.

Het initiatief kwam er in samenwerking met de Noord-Zuidkoepel van Geraardsbergen, Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11 en de leerlingenraad van het Karmelieten.