Leerlingen zien luchtmacht van dichtbij GROTE INTERESSE VOOR REKRUTERINGSDAG DEFENSIE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

20 april 2018

02u52 0 Geraardsbergen De leerlingen van het Koninklijk Atheneum konden gisteren kennismaken met de luchtmacht tijdens de rekruterings- en jobdag van Defensie op de school. Blikvangers waren onder meer de Sea King en een F-16.

Alle laatstejaarsstudenten van het Atheneum leerden gisteren alles over de wereld van de militaire luchtvaart en de technische aspecten daarvan. De Luchtmacht kwam naar de school en stelde er op de jobdag 'We Fly to Your Dream' de grote waaier aan luchtvaartberoepen voor aan jongeren. Ze brachten daarvoor verschillende militaire toestellen mee, zoals een Sea King, een F-16, een onbemand vliegtuig en een brandbluswagen. "We willen jongeren warm maken voor een job in de techniek. Als dat bij ons kan, is dat mooi meegenomen, want wij zijn aan het rekruteren", zegt Kurt Verwilligen, woordvoerder van Defensie. "We stellen acht beroepen bij Defensie voor. Dat gaat van piloot over verkeersleider tot technische beroepen zoals mechanica en elektronica. We laten de leerlingen zien in welke toestellen ze zullen terechtkomen als ze voor één van die beroepen kiezen. Ook willen we het verkeerde beeld ze van Defensie hebben rechtzetten."





Supertof

Heel wat leerlingen hadden veel interesse in wat ze te zien en te horen kregen. "Vooral de informatie die we kregen over het vliegtuig en de brandweerwagen vond ik heel interessant", aldus Wouter De Rop (17). "Ook fijn om eens een kijkje te mogen nemen in zo'n voertuig. Het was een leuke dag. Voordien had ik er nog niet over nagedacht, maar na vandaag ben ik wel geïnteresseerd in een job als soldaat of brandweerman", aldus Wouter. "Supertof", vinden ook Mandy Van Eesbeek (20) en Elien Michiels (20). "Het is leuk om te zien hoe alles in elkaar zit. Het zijn uitdagende dingen die we vandaag al hebben gezien. De hondendemonstratie vonden we het fijnst", aldus Mandy en Elien, die Verzorging volgen. Carolina Jennebauvre (19), Jeremy Van Agtmael (20) en Barbarella Parmentier (25) vonden de hondendemonstratie ook het leukst, net als een kijkje nemen in de Sea King. "Dat is een kans die we nooit meer zullen krijgen." Jeremy was eerder al van plan om bij Defensie te werken. "Ik heb al testen achter de rug om bij het leger te gaan. Ik heb er al veel over opgezocht, maar dat is toch nog helemaal iets anders dan de informatie die ik vandaag heb gekregen", aldus Jeremy, die het specialisatiejaar Integrale Veiligheid volgt.





Tentoonstelling

Vanaf vanavond tot 29 april staat ook een tentoonstelling over 70 jaar Belgische Luchtmacht opgesteld in het Koninklijk Atheneum en op zaterdag 28 april is er de themadag 'Partners in Integrale Veiligheid' met infostands en demo's.