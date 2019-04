Leerlingen zaaien nieuwe bloemenweide op begraafplaats in Frank Eeckhout

12u34 0 Geraardsbergen De leerlingen van de tweede graad van het Sint-Catherinacollege in Viane hebben de nieuwe bloemenweide op de begraafplaats in Geraardsbergen ingezaaid. “Omdat het goed is voor de bijtjes en vlinders", zeggen de kinderen.

Drie jaar werkt het Sint-Catharinacollege in Viane al rond het klimaat en één van de thema’s die de derde- en vierdeklassers onderzoeken is het leven van bijen en het belang van deze diertjes in ons dagelijks leven. “Leerlingen leren het meeste wanneer ze actief bezig zijn. Wij willen ons met dit project engageren om samen met het stadsbestuur te werken aan een gezonde leefomgeving voor ons allemaal", zegt juf Nathalie. De kinderen kregen allemaal een zakjes met zaadjes dat ze lustig mochten uitstrooien. Einde april moeten de eerste bloemen ontluiken.