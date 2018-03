Leerlingen voor één keer in pyjama naar school 10 maart 2018

02u56 0 Geraardsbergen Heel wat leerlingen kwamen gisteren voor één keer in pyjama naar school. Dat was onder meer het geval in Basisschool Dender in Geraardsbergen.

Gisteren was het immers de derde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. En ook in basisschool Dender in Geraardsbergen.





"Wij hebben vandaag onze pyjama aangehouden omdat zieke kinderen ook een hele dag in hun pyjama rondlopen. Op die manier willen wij hen laten weten dat we aan hen denken", zeggen de leerlingen. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien.





Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking. (FEL)