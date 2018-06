Leerlingen Sint-Catharina renoveren Peperkoekenhuis 19 juni 2018

Het ligt wat verscholen achter bomen en struiken: het Peperkoekenhuizeke aan de Zonnebloem in Geraardsbergen. Onterecht, zo zal binnenkort blijken. Want de voormalige toegang tot het park van de Sint-Adriaansabdij heeft nu al een nieuwe bestemming als sociaal huis en krijgt een volledige make-over. Een schare leerlingen uit de technische afdelingen van het Sint-Catharinacollege steekt hier graag mee de schouders onder. Inwoners zamelden 5.000 euro in voor de renovatie en de stad verdubbelde dat bedrag. Leerlingen van de afdeling elektriciteit zorgden voor een grondige vernieuwing van de elektriciteitsvoorziening van het sprookjesachtige gebouw. Volgend jaar kan de afdeling hout ramen en deuren onder handen nemen. Het Peperkoekenhuis wil een laagdrempelige ontmoetingsplek worden. Iedere eerste woensdag van de maand kan men er terecht voor een soepbabbel. (FEL)