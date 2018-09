Leerlingen met de limo naar school Frank Eeckhout

03 september 2018

14u52 0

De eerste schooldag is altijd een speciale dag, maar voor Aurélie Verpaelst van het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen was het nog net een tikkeltje meer. Zij won immers de back-to-schoolactie van boekenleverancier Studieshop.be waardoor zij, samen met haar vriendinnen, in een limo naar school werd gebracht.

“Op deze eerste schooldag willen wij, als Studieshop.be, alle studenten in de kijker zetten en laten beseffen dat iedereen uniek en speciaal is, als ze maar worden aangespoord om hun talenten te gebruiken", zegt Ivan Coeckelbergh, algemeen directeur van onderwijspartner Studieshop.be. “Aurélie is een symbolische leerling die vandaag staat voor alle leerlingen. En om dat gevoel van speciaal en uniek te zijn in de verf te zetten, brengen wij deze symbolische leerling heel stijlvol naar school."