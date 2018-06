Leerlingen Latijn Middenschool scoren op Euroclassica 12 juni 2018

Leerlingen Latijn van de Middenschool in Geraardsbergen hebben brons, zilver en goud behaald op de Euroclassica. De vereniging Euroclassica organiseert jaarlijks een overkoepelend examen waaraan klasgroepen uit heel Europa deelnemen. Het examen bestaat uit een Latijnse leestekst met een reeks inhoudelijke en grammaticale vragen. Ook de algemene kennis over cultuur en mythologie van de leerlingen wordt getest. Leerlingen die slagen voor dit examen, ontvangen een certificaat met daarop een bronzen, zilveren of gouden eervolle vermelding.





