Leerlingen KA wisselen oude kledij 07 maart 2018

De leerlingen van het KA Geraardsbergen hebben de kans gekregen om hun oude kleren of miskopen een tweede leven te geven in het milieubewuste project 'Swishing/ Swap Your Clothes'.





Met dit project leert de school haar leerlingen kritisch nadenken over verspilzucht en het nut en plezier van tweedehandse aankopen.





De leerlingen konden hun kleren, die wel nog in goede staat moesten zijn, inruilen voor een jeton die ze daarna konden gebruiken op een swishingnamiddag.





Tijdens de Swishing konden de jonge modefanaten een nieuwe outfit uitkiezen en waren er ook gezonde dranken, hapjes en shakes. De leerlingen die zich hadden ingeschreven, kregen ook een handmassage of manicure van de nagels. (FEL)