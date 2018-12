Leerlingen Atheneum organiseren uitwisseling met leeftijdsgenoten uit Florenville Frank Eeckhout

14u41 1 Geraardsbergen In het kader van hun Geïntegreerde Proef (GIP) hebben de leerlingen van 6 Secretariaat-Talen een uitwisseling georganiseerd met leerlingen uit het Ardens stadje Florenville.

Na de voorstellingen gaven de leerlingen van 6 Secretariaat-Talen hun Waalse collega’s een rondleiding op de campus. In de namiddag werden de leerlingen opgedeeld in groepjes van vier voor een stadsspel. Na een lekkere mattentaart en enkele leuke foto’s stond nog een uurtje bowling op het programma. In mei is het aan de Geraardsbergse leerlingen van 6 Secretariaat-Talen om naar Florenville te gaan.