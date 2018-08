Lasershow vervangt vuurwerk in De Gavers Frank Eeckhout

08 augustus 2018

16u30 6 Geraardsbergen Door het provinciaal verbod zal het traditionele vuurwerk in De Gavers in Onkerzele op woensdag 15 augustus vervangen worden door een lasershow.

Door de aanhoudende droogte zijn vuuracts en vuurwerkshows nog tot het einde van de maand verboden — ook na het onweer van dinsdagnacht. "Hierdoor moesten we even sleutelen aan ons jaarlijkse evenement op 15 augustus", klinkt het. "Maar niet getreurd: we zochten en vonden een alternatief programma. Om 21.30 uur start 'Bar Tropicale', een passende act voor deze topzomer. Verwacht verkoeling en vooral veel liefde. Dit alles overgoten met circustechnieken en leuke zuiderse muziek. Aansluitend volgt een nieuwe lasershow." De toegang is gratis.