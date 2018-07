Landbouwer verliest strobalen Frank Eeckhout

30 juli 2018

12u00 1

Op het kruispunt van de Edingseweg en de Beverstraat in Viane heeft een landbouwer maandag een deel van zijn lading strobalen verloren. Zelf had de man niets in de gaten. De strobalen bleven een tijd liggen en versperden zo een deel van de Beverstraat. De landbouwer keerde even later terug om de stobalen op te laden.