Laatstejaars Atheneum Geraardsbergen organiseren 100-dagenfuif KAtastroof Frank Eeckhout

17 januari 2019

11u06 0 Geraardsbergen De laatstejaars van het GO! Atheneum Geraardsbergen organiseren op vrijdag 8 februari een spetterende 100-dagenfuif in JC De Spiraal in Geraardsbergen.

Die vrijdagavond staan er populaire DJ’s geprogrammeerd zoals Leadz, MDLA, Rumour, Everlake, Genesees en E-Man & Cosinski. Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld de set van DJ Rover die vorig jaar indruk maakte door in de finale te geraken van de wedstrijd ‘MNM Start To DJ 2018’. Er werd ook gedacht aan alle hiphopfans uit de regio want rapper ‘Santos BK’ zorgt voor een kleine live rap act om 21.45 uur. Het GO! Atheneum Geraardsbergen heeft een grote liefde voor het talent van zijn (oud-) leerlingen want de meeste DJ’s zitten op het atheneum of zijn oud-leerlingen.

De fuifbandjes kan je kopen bij de laatstejaars van het atheneum en kosten 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Bezoek ook de Facebookpagina voor meer informatie.