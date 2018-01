Kwart stemt op Geraardsbergen voor organisatie WK 02u48 0

Liefst een vierde van de Sporza-surfers heeft Geraardsbergen gekozen als gaststad voor het WK wielrennen op de weg. Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, droomt van een WK wielrennen in Vlaanderen in 2021. Liefst 35.000 personen reageerden, een kwart koos voor Geraardsbergen. De Vlaamse Ardennen zijn populair, want Oudenaarde en Ronse eindigden op 2 en 3, weliswaar op respectabele afstand. (FEL)