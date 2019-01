Kunst en poëzie tijdens valentijnsweekend Frank Eeckhout

24 januari 2019

11u14 1 Geraardsbergen Schrijver/dichter Wies Borre presenteert tijdens het valentijnsweekend zijn nieuwe dichtbundel in het Koetshuis van Geraardsbergen. Hij werkte daarvoor samen met schilderes Lieve Bauwens, die met haar oogstrelende aquarellen de fijngevoelige teksten een kunstige touch bezorgt.

Tijdens een avondvullend programma kan je er genieten van zang, voordracht en muziek. Volgens de auteur heeft niets de mens ooit meer beroerd of meer gekwetst, hem meer schade of vreugde gebracht dan dat ongrijpbare sentiment van de liefde dat op ieder van ons zo sterk inwerkt. Valentijn en haar muze zullen die avond door de stad waden. Marijn Devalck en Anne Gies (stemcoach bij de VRT) declameren er gedichten die emoties opwekken. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het Vocaal Ensemble van de Kunstacademie van Geraardsbergen, samen met de gitarist Raoul De Brandt.

Na het showgebeuren mag je binnenwandelen in de tentoonstelling van de in het boek gepubliceerde aquarellen van Lieve Bauwens, die gepokt en gemazeld is in Geraardsbergen. Tijdens de vernissage kan je ook kennismaken met de protagonisten van de avond. Zij zullen er dichtbundels signeren terwijl je de keel smeert met een bubbelend glas.

De show vindt plaats op vrijdag 15 februari om 20 uur. De toegang is gratis.