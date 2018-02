Kruidzoekers krijgen proces-verbaal 19 februari 2018

Twee kruidzoekers hebben vande politie Geraardsbergen/Lierde een proces-verbaal gekregen voor verdachte handelingen. Omwonenden hadden al een aantal keer melding gemaakt van een verdacht voertuig aan het bos in Zandbergen. "Toen het voertuig vrijdag terug opdook, werd een zoekactie opgezet", laat de politie weten. "Daarbij kregen we hulp van een helikopter van de Federale Politie. Er werden twee personen opgepakt maar na onderzoek bleek dat ze geen strafbare feiten pleegden. Ze waren enkel op zoek naar daslook." In tuinen wordt de plant soms gebruikt als afweermiddel tegen katten. (FEL)