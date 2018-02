Krakelingenstoet extra feestelijk KONING FILIP EN KONINGIN MATHILDE VIEREN 950 JAAR STADSKEURE MEE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

26 februari 2018

02u41 0 Geraardsbergen De Krakelingenstoet beleefde gisteren een extra feestelijke editie. Met koning Filip en koningin Mathilde was er hoog bezoek en de stoet vierde dit jaar 950 jaar stadskeure. Ondanks de kou was er veel volk afgezakt naar het stadscentrum.

De Krakelingenstoet beeldt elk jaar op een bijzondere manier de geschiedenis van Geraardsbergen uit. Dit jaar stond de stoet in het teken van 950 jaar stadskeure. Geraardsbergen kreeg in 1068 als eerste Vlaamse stad een stadskeure. Daarmee kregen de inwoners vrijheden die toen heel ongewoon waren in de middeleeuwse maatschappij. "Het gaat over vrijheden zoals bijvoorbeeld vrijheid van beweging: ergens naartoe kunnen gaan zonder daarvoor toestemming nodig te hebben, of de vrijheid om zelf handel te kunnen drijven", vertellen Koen Van Bossuyt en Jan Coppens van de organisatie van de Krakelingenstoet. "Een vrijheid die over de eeuwen heen altijd al actueel was en dat nu nog is, is migratie. Zo waren er op een wagen aan het begin van de stoet mensen van verschillende nationaliteiten te zien die om vrijheid riepen", aldus Van Bossuyt. "In de stoet werden ook kopies van elf artikels van de stadskeure meegedragen. Nog nieuw dit jaar was onder meer de discussie rond watermolens en windmolens die uitgebeeld werd in de stoet. Geraardsbergen had al watermolens toen er de windmolens opkwamen in Vlaanderen en de stad moest beslissen of ze mee zou doen met de moderne ontwikkelingen."





1.068 figuranten

Er namen dit jaar exact 1.068 figuranten deel aan de stoet, naar het jaar waarin het stadskeure werd toegekend. De organisatoren zijn tevreden over de opkomst. "Er is veel volk, ondanks het koude weer." Dit jaar zakte er hoog bezoek af naar de Krakelingenstoet. Koning Filip en koningin Mathilde namen plaats op de tribune langs de Begijnhofkaai. Ze waren er in het gezelschap van niet alleen burgemeester Guido De Padt en schepenen, maar ook onder meer minister Joke Schauvliege, minister Alexander De Croo, staatssecretaris Pieter De Crem, minister van Staat Herman De Croo en gouverneur Jan Briers. "Ik ben dit jaar naar Krakelingen gekomen omdat de koning kwam", zegt James Marchand uit Geraardsbergen. "Ik zat amper vijf meter van hem. Uiteraard ben ik nog al naar de Krakelingenstoet komen kijken. Hij is altijd zeer goed, ook dit jaar weer."





Ook Geraardsbergenaar Fernand Borremans vond het een mooie stoet: "Het is de beste stoet in jaren. En ik kan het weten, want ik kom al 65 jaar kijken. De kostuums waren nog beter dan anders en ook de aaneenschakeling in de stoet was goed."





Boerenpaarden

Bart Goeman uit Aalst kwam met zijn vrouw en kinderen een kijkje nemen. "Voor de kinderen is de Krakelingenstoet fijn om te zien, zeker met de boerenpaarden en meer. Het is een mooie stoet, maar heel anders dan een carnavalsstoet. Zo'n historische stoet heeft zijn charme. Ik ben opgegroeid in Sint-Maria-Lierde en ben als kind enkele keren komen kijken naar de Krakelingenstoet. Nu wou ik met mijn eigen kinderen eens komen zien. Zij zijn nu 8 en 9 jaar, een leeftijd waarop zo'n dingen hen bijblijven."





Levend visje

Na de Krakelingenstoet dronken de lokale politici een slok wijn met een levend visje uit een 400 jaar oude zilveren coupe op de Oudenberg, vanwaar ook de krakelingen werden geworpen tijdens de krakelingenworp. De dag werd afgesloten met de Tonnekensbrand. Het vuur moest de winter verjagen en de lente verwelkomen.