Krakelingenstoet en koningspaar herdenken 950 jaar stadskeure 20 februari 2018

Geraardsbergen De viering van 950 jaar stadskeure staat op zondag 25 februari centraal in de Krakelingenstoet in Geraardsbergen. Ook Koning Filip en Koningin Mathilde zullen bij deze viering aanwezig zijn.

Zondag viert Geraardsbergen het dubbelfeest Krakelingen en Tonnekensbrand. Vanaf 15 uur trekt de historische stoet met meer dan 1.000 deelnemers door het stadscentrum. "Het Tonnekensbrand op de Oudenberg vormt het laaiende orgelpunt en verwelkomt de nakende lente. Dit jaar is het ook 950 jaar geleden dat Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad een stadskeure kreeg. Het thema voor de Krakelingenstoet was dan ook snel gekozen", vertelt schepen van Cultuur Kristin Vangeyte (Open Vld). Geraardsbergen lag midden in een gebied dat voortdurend het strijdtoneel was van gekibbel tussen de heersers van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen en het hertogdom Brabant. Om dit gebied, geteisterd door oorlogen, aantrekkelijker te maken, verleende graaf Boudewijn VI in 1068 aan de inwoners van Geraardsbergen rechten die destijds allesbehalve evident waren.





Vrijheid

"De Krakelingenstoet gaat niet alleen in op de historische context van de stadskeure, maar schetst ook een beeld van de manier waarop Geraardsbergen de voorbije 950 jaar is omgegaan met vrijheid en onvrijheid. De speciale feesteditie zal bijgewoond worden door Koning Filip en Koningin Mathilde", geeft de schepen nog mee. Benieuwd op welke manier het Krakelingencomité 950 jaar stadskeure in de praktijk brengt? Kom dan zeker op zondag 25 februari 2018 naar Geraardsbergen.De brochures worden uitgedeeld vanaf 14 uur. (FEL)