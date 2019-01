Kraamafdeling sluit de deuren: bevallen moet vanaf 1 juli in Zottegem, Aalst of Oudenaarde Frank Eeckhout

07 januari 2019

13u24 3 Geraardsbergen Als gevolg van de vernieuwde beleidsvisie van ministers De Block en Vandeurzen moet het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis de identiteit van zijn drie campussen actualiseren. “We zijn genoodzaakt de kraamafdeling op campus Geraardsbergen te sluiten. Het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod daarentegen wordt uitgebreid", zegt hoofdarts Steven Rimbaut.

Te weinig bevallingen. Dat is de reden waarom de kraamafdeling in het ziekenhuis van Geraardsbergen vanaf 1 juli wordt opgedoekt. “Omdat er geen 400 bevallingen per jaar zijn, wordt de kraamafdeling geïntegreerd in de vernieuwde infrastructuur op campus Aalst. Aanstaande ouders worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden. Voor de opvolging van de zwangerschappen verandert er niets. Het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod op de campus Geraardsbergen wordt zelfs nog uitgebreid. Zwangerschapsopvolging en begeleiding alsook de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling blijven lokaal georganiseerd. Voor specifieke hoogspecialistische zorg zal de patiënt doorverwezen worden naar de campus Aalst, maar van zodra mogelijk wordt de zorg terug overgenomen in de regio van de patiënt", zegt hoofdarts Steven Rimbaut.

Het verder integreren en uitbouwen van diverse specialismen en diensten moet leiden tot een grotere efficiëntie en slagkracht voor campus Geraardsbergen. Dit moet de toegankelijkheid van kwalitatieve zorg in de directe omgeving van de patiënt garanderen. “Campus Geraardsbergen heeft binnen het ASZ een strategisch vitale rol in de aantrekking van patiënten uit de bredere omgeving van het Pajottenland en van over de taalgrens. Daarom wordt de dienst Spoedopname met MUG functie behouden. Het ziekenhuis beschikt over een uitgebreid operatiekwartier, waarbij momenteel geïnvesteerd wordt in een nieuwe ontwaakruimte. Tevens beschikt deze campus over een hypermoderne dienst intensieve zorgen met 6 bedden.”

Daarnaast worden de diensten neurochirurgie, spinale chirurgie (wervelzuil), pijnkliniek en de dienst medische oncologie verder uitgebouwd. “En dit jaar openen we nog een geriatrisch dagziekenhuis. Op langere termijn plannen we de opening van een SP Locomotorische Revalidatie. Een dergelijke zorgeenheid heeft als doel het revalideren van de patiënt na zware breuken, na het plaatsen van protheses of na een andere locomotorische aandoening. Daarnaast is er een nieuw cafetariaconcept uitgewerkt onder de toepasselijke naam ‘Food Clinic’. Die moet van start gaan tegen zomer 2019. Deze cafetaria is bestemd voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis", besluit de hoofdarts.

Sp.a, Groen en PVDA reageren geschokt op het nieuw. Sp.a gaat dinsdag op de installatievergadering van de gemeenteraad meteen een spoedvergadering aanvragen over de reorganisatieplannen.

