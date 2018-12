Korpsoverste reageert op controversiële uitspraken: “Ik heb mijn manschappen nooit willen vergelijken met IS-strijders en nazi’s” Frank Eeckhout

07 december 2018

15u16 0 Geraardsbergen Bert De Clercq, korpsoverste bij brandweerpost Geraardsbergen, zegt dat zijn speech op het feest van Sint-Barbara fout werd begrepen. “Ik heb mijn manschappen nooit willen vergelijken met IS-strijders of nazi’s. Ik wilde verwijzen naar een heersende tendens waarbij verschillende democratische basisprincipes worden geschonden", reageert De Clercq.

Het ongenoegen blijft sluimeren bij brandweerpost Geraardsbergen. Ook het sociaal overleg donderdag leverde amper resultaten op. Ondertussen wordt korpsoverste Bert De Clercq ook aan gesproken over zijn speech op het feest van Sint-Barbara. “2018 was een zwaar jaar, wat betreft de samenwerking binnen onze groep. Na de invoering van het nieuwe oproepsysteem Frontforce, de steeds strenger wordende wetgevingen en zonale afspraken en de gevolgen bij toepassing daarvan binnen onze werking en gewoonten, worden meer en meer voelbaar. Zoals ik recent in mijn algemene mail schreef, doen veranderingen in gewoontes steeds pijn, maar leiden ze meestal naar betere tijden, weliswaar met de nodige persoonlijke inzet en goodwill. Het is in deze tijden van algemene verzuring schijnbaar ‘normaal’ dat ongenoegen wordt geuit via sociale media en niet open binnen de betrokken groep. Haatpredikers sturen mails met halve waarheden en ‘fake news’ rond om onze groep te ontwrichten en ons tegen elkaar op te zetten. Het is ook blijkbaar normaal dat personen bewust geweerd worden op vergaderingen omdat ze een andere mening hebben, waardoor ze zich niet kunnen verdedigen of uitleggen waarom ze die mening hebben. Dit aan de laars lappen van democratische basisregels doet me sterk denken aan ISIS-toestanden in Syrië en Irak of hier bij ons aan de periode net voor de Tweede Wereldoorlog”, klonk het onomwonden.

Nuance

De Clercq nuanceert die uitspraak nu. “Ik wilde daarmee verwijzen naar de heersende tendens, waarbij verschillende democratische basisprincipes zoals het recht op verdediging en het recht op meningsuiting worden geschonden. Dat doet mij denken aan periodes waarin fascistisch bewind werd uitgevoerd. Ik klaag in mijn speech zeker niet aan dat personen voor hun rechten opkomen of gebreken blootleggen. Wel wilde ik duidelijk maken dat de maatschappelijke verzuring ook onze brandweergroep meer en meer in zijn greep krijgt, dat er steeds maar over rechten gesproken wordt en niet meer over plichten, dat het zeer gemakkelijk is iets of iemand af te breken en daarna te weigeren zelf initiatief te nemen of mee te helpen aan heropbouw of verbetering. De wil moet er zijn om over problemen te spreken en oplossingen te zoeken", zegt De Clercq.

“Ik heb me, tijdens mijn dertig jaren als brandweerofficier en postoverste, steeds ingezet om binnen de militaire structuur van de brandweer een democratisch beleid te hanteren, waar plaats is om te reflecteren, kritiek te geven en aan te passen aan de noden waar nodig. Dat er zaken zijn die beter kunnen, zal ik zeker niet ontkennen en daar wil ik ook zeker aan meewerken. Zo zijn er recent nog afspraken gemaakt met de zoneleiding en zijn er al een aantal veranderingen doorgevoerd of gepland.”

“Ik heb al vaker aangekaart dat er problemen zijn met het toepassen van het oproepsysteem. Anderzijds mag niet vergeten worden dat de burgers recht hebben op de snelste hulpverlening. Dat een hulpbehoevende langer moet wachten omdat een brandweerman er tot 15 minuten over doet om de kazerne te bereiken kan volgens mij niet de bedoeling zijn", besluit De Clercq.