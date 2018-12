Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen trakteert op lichtklassieke muziek en kerstmuziek Frank Eeckhout

18 december 2018

12u04 0 Geraardsbergen De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen trakteert het publiek tijdens een benefietconcert in het Arjaantheater in Geraardsbergen op licht klassieke muziek en kerstmuziek.

Op donderdag 20 december om 20 uur kan je in het Arjaantheater het benefietconcert met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bijwonen. De opbrengst gaat deze keer naar het Rode Kruis Geraardsbergen-Lierde. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen geniet sinds haar oprichting in 1832 internationale faam als harmonieorkest en cavalerie-trompetterorkest, en staat sinds 2008 onder leiding van commandant Kapelmeester Yves Segers. Hij volgde les bij grootmeesters zoals Norbert Nozy, Lucas Vis, Bart Bouckaert en Silveer Van den Broeck. De rol van soliste is weggelegd voor de sopraan Emilie De Voght.

Emilie mocht dit jaar samen met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen voor koning Filip I van België het paleisconcert ter gelegenheid van de herdenking van de Grote Oorlog op 11 november verzorgen. Tickets kosten 23 euro en kan je reserveren bij CC De Abdij, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.de-abdij.be.