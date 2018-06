Klim-Op krijgt Rode Duivels en Ketnet op bezoek 06 juni 2018

02u54 0 Geraardsbergen Rode Duivels Romelu Lukaku en Thibault Courtois komen vrijdag naar basisschool Klim-Op in Zandbergen. De school van directeur Maggy Faveyts werd immers uitgeroepen tot Duivelse School.

In maart lanceerden onze Rode Duivels in samenwerking met Ketnet & OUFtivi de Duivelse +schoolactie. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen & les Familles d'Accueil in de kijker te zetten in hun buurt.





De tien scholen met het meest creatieve en leukste project krijgen een bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats op vrijdag 8 juni. Eén van die scholen is Klim-Op in Zandbergen. "Twee dagen hebben we in de klassen aandacht besteed aan pleegzorg. Daarbij bombardeerden we onze leerlingen voor twee dagen tot pleegouder. Zij moesten zich ontfermen over de knuffel van een klasgenoot. Op die manier lieten we hen aanvoelen wat het is om iets dierbaar te verliezen en wat het is om zorg te dragen van iets dierbaar van een ander", vertelt directeur Maggy Favyts.





Scholen bedanken

De Rode Duivels willen samen met Ketnet & OUFtivi alle deelnemende scholen bedanken voor het op poten zetten van een actie voor pleegzorg. "De scholen ondernamen creatieve en ontroerende initiatieven en het was dan ook geen gemakkelijke opdracht om tien scholen te kiezen die een bezoekje mogen verwachten van onze Duivels. Alle scholen die deelnamen aan deze actie mogen zich terecht echte Duivelse +Scholen noemen", zegt verantwoordelijke van de actie An De Kock. (FEL)