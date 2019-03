Kleuterschool GO! Pieternel in een nieuw jasje Frank Eeckhout

18 maart 2019

Kleuterschool Pieternel in de Baljuwstraat in Geraardsbergen steekt helemaal in een nieuw jasje.

“De laatste maanden is er keihard gewerkt. Zo werden de voor- en zijgevel helemaal aangepakt en werd de voortuin aangelegd. Daarnaast is het buitenschrijnwerk vervangen en werd de dakbedekking vernieuwd. Binnen werden nieuwe plafonds gestoken en de klassen kregen een likje verf", zegt directeur Stijn Haegeman. De werken zijn net op tijd klaar voor de opendeurdag op zaterdag 30 maart. “Tussen 10 en 13 uur is iedereen dan welkom op onze school. Tevens houden we op woensdagen 19 en 25 mei van 9.30 tot 11.30 uur snuffeldagen waarop geïnteresseerde ouders welkom zijn om de school, het team en zijn werking te leren kennen”, geeft de directeur nog mee.