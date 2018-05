Kleuters basisschool Hunnegem hebben nieuw onderkomen 03 mei 2018

De 80 kleuters van basisschool Hunnegem in Geraardsbergen hebben hun intrek genomen in een nieuw kleuterblok. "Het gebouw waar de kleuters vroeger verbleven, is verkocht. Daar komen nu serviceflats. In tegenstelling tot vroeger zitten onze kleuters en de juffen nu veel comfortabeler. De vier klasjes hebben veel lichtinval en werden ingericht naar de smaak van de kleuterjuffen. Daarnaast kunnen onze kleuters voortaan gebruik maken van nieuw sanitair, met toiletten op maat van peuters en kleuters. Het nieuwe kleuterblok is voor iedereen een serieuze verbetering", zegt directeur Sabine Michiels met heel veel fierheid. (FEL)