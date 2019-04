Klanten café Boerenhol staan voor gebarricadeerde deur: uitbaatster weet van niets Frank Eeckhout

15 april 2019

16u18 13 Geraardsbergen Gezellig een koffie drinken in café Boerenhol in het het centrum van Geraardsbergen zat er maandagvoormiddag niet in voor de wekelijkse marktgangers. Stadsarbeiders hadden immers de toegang naar het café en de deur naar de tuin gebarricadeerd. “Net vandaag moet het steegje gekuist worden, op de drukste dag van de week”, jammert uitbaatster Katrien Masfranckx.

Maandag is normaal een topdag voor café Boerenhol in Geraardsbergen, want dan krijgt uitbaatsters Katrien heel wat marktgangers over de vloer. “Omdat het een stralende ochtend was, had ik ook de tafels in de tuin klaargezet. Het beloofde immers een drukke dag te worden", steekt de 28-jarige cafébazin van wal. Zoals altijd draaide ze om 9 uur ook de deur los die toegang geeft tot de terrastuin van het café. “De meeste klanten komen via het steegje naar mijn café. Het steegje sluit immers aan op de Markt en op parking De Vesten.”

Achterdeur gebarricadeerd

Groot was haar verbazing toen ze merkte dat die achterdeur gebarricadeerd was met een grote houten plaat. “Stadsarbeiders waren bezig het steegje te kuisen. Het wegje hadden ze boven- en onderaan afgesloten met een nadarhek waardoor niemand kon passeren. Ik belde meteen mijn vriend op om te horen of hij soms op de hoogte was van deze werken, maar ook hij wist van niets. Ik nam dan maar contact op met het stadsbestuur, maar ‘s middags had ik nog steeds geen antwoord. Ik begrijp dat de stad het steegje proper wil houden, maar moet dat nu per se op een maandag?”, vraagt Katrien zich af.

Ik heb een hele voormiddag met mijn vingers staan draaien. Op een bepaald moment zaten er slechts vier klanten in het café. Die hadden een hele omweg gemaakt om tot bij mij te geraken. Uitbaatster Katrien Masfranckx

De vrouw kon de klanten dan ook op de vingers van haar twee handen tellen. “Ik heb een hele voormiddag met mijn vingers staan draaien. Op een bepaald moment zaten er slechts vier klanten in het café. Die hadden een hele omweg gemaakt om tot bij mij te geraken. Heel wat vaste klanten bleven weg. Begrijpelijk, want wie het nadarhek aan de kant schoof om via het steegje te komen, riskeerde besmeurde schoenen en kleren van het opspattend vuil", sakkert Katrien.

Slechte timing

Schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V) betreurt de timing van de werken. “Stadsarbeiders zijn vorige week gestart met het reinigen van de steegjes. We willen daar deze legislatuur extra aandacht aan besteden. Over deze werken wordt echter geen communicatie verstuurd. Dat hierdoor net nu het Boerenhol afgesloten was, is een jammerlijk toeval. Het is een wijze les geweest die ik meeneem naar de toekomst. Onze handelaars zijn immers belangrijk voor de stad en die willen we zo weinig mogelijk hinder bezorgen”, reageert schepen Veerle Mertens.