Kermis in teken van goede doelen Redactie

16 juli 2018

16u16 1

Kermis Grimminge staat dit jaar in het teken van drie goede doelen: Cliniclowns, Kom op tegen Kanker en het Kinderkankerfonds. Van vrijdag 27 tot maandag 30 juli kan je in en rond de kerk genieten van tal van activiteiten. In de kerk is er doorlopend een tentoonstelling van schilderwerken en foto's. Verder zijn er enkele kaatswedstrijden, een jogging, een auto- en fotozoektocht, een rommelmarkt en optredens voor jong en oud. Meer info is te vinden op www.grimmingeleeft.be.