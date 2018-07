Keer eens 950 jaar terug in de tijd ABDIJPARK DECOR VAN MIDDELEEUWS TOTAALSPEKTAKEL ADRIANAPOLIS FRANK EECKHOUT

02u40 0 Geraardsbergen Ridders en jonkvrouwen vieren op zaterdag 7 en zondag 8 juli feest in het Abdijpark. "Een middeleeuwse nederzetting met diverse attracties, animaties en activiteiten voor jong en oud vormen het het decor voor Adrianapolis", zegt schepen voor Cultuur Kristin Vangeyte (Open Vld).

950 jaar geleden kreeg Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad een stadskeure. Met die stadskeure kregen inwoners van het oude Geraardsbergen vrijheden die heel ongewoon waren voor die tijd. De vrijheden moesten mensen naar de stad lokken om het pas veroverde strategisch gebied te beschermen. "Om dit jubileum te vieren, organiseren we elke maand een bijzonder evenement. Momenteel loopt nog de openluchttentoonstelling MUREN, waarbij negen kunstenaars enkele blanke muren hebben ingepakt met kunstwerken en gedichten. Begin dit jaar lanceerden we al een nieuwe cityclip en stripzoektocht", steekt Kristin Vangeyte van wal.





Heilige Adrianus

In juli keert de Oudenbergstad terug naar de periode waar het voor Geraardsbergen als stad allemaal begon: de middeleeuwen. "In de middeleeuwen werd Geraardsbergen een tijdlang 'Adrianapolis' genoemd naar de heilige Adrianus, de patroonheilige tegen de pest. In de twaalfde eeuw werden de relieken van de heilige Adrianus op bevel van de Graaf van Vlaanderen vanuit Dikkelvenne overgebracht naar Geraardsbergen. In die tijd was Adrianapolis, op Halle na, het drukst bezochte bedevaardsoord in de wijde regio. De toenmalige Sint-Pietersabdij werd zelfs omgedoopt tot Sint-Adriaansabdij om nog meer volk te lokken. Bedevaarders kwamen naar de stad om zijn schrijn aan te raken voor genezing. Van de toenmalige Sint-Adriaansabij is vandaag niet veel meer te zien, maar de site vormt wel het decor voor ons middeleeuws feest", vertelt Vangeyte.





Vergapen aan veldslagen

Voor de regie van dat spektakel doet de stad een beroep op evenementenbureau Toesj. "Bezoekers van Adrianapolis kunnen zich twee dagen lang vergapen aan veldslagen, steekspelen, zwaardvechten, vuurshows en volksdansen. In het park zijn ook tal van oude ambachten te bewonderen en een beul ziet erop toe dat iedereen zich aan de wetten houdt", knipoogt Tom Thienpont. "Het spektakel is niet enkel bedoeld voor stoere mannen, want ook vrouwen en kinderen worden erbij betrokken. En in het kamp slaan verschillende middeleeuwse groepen hun tenten op. Het wordt alvast een uniek gebeuren, want de bezoekers kunnen vrij rondwandelen in het Abdijpark en alles van dichtbij meemaken en beleven."





Toesj heeft al vaker dergelijke middeleeuwse evenementen georganiseerd en zowat overal waren die betalend. "Maar in Geraardsbergen is alles gratis en dat is best wel uniek. De stad laat niets aan het toeval over om van Adrianapolis een groots gebeuren te maken", besluit Tom Thienpont.