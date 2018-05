Karmelieters observeren koolmeesjes 15 mei 2018

03u14 0

Leerlingen en leerkrachten van het Karmelieten in Geraardsbergen zijn in de ban van het koolmeesje. De school ontving een vogelkastje mét kleine computer en camera. Daarmee verzamelen ze wetenschappelijke gegevens over mezen en delen ze de informatie op de interactieve website XperiBIRD.be. Om ook de ouders en buitenstaanders bij dit project te betrekken werd op Youtube een kanaal (Xperibird Karmelieten) met livestream gerealiseerd. Op dit moment kan je via de livestreamverbinding elk moment van de dag observeren hoe de kleine koolmeesjes gevoederd worden.





(FEL)