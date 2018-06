Karmelieten ontvangt CodeScool-label 19 juni 2018

Het Sint-Jozefsinstituut, in de volksmond beter gekend als basisschool Karmelieten, heeft het label van CodeScool ontvangen. Een 20-tal leerlingen uit het zesde leerjaar leerde het afgelopen schooljaar spelletjes, microbits en mBots programmeren. Ze deden dat onder de middagpauze in het medialokaal van de school. "Zo'n Codeklas werkt als volgt: kinderen uit de derde graad kunnen zich inschrijven om wekelijks voor of na school een uurtje onder begeleiding van gemotiveerde coaches hun codeervaardigheden aan te scherpen. Door kinderen te leren programmeren geef je ze ook de mogelijkheid om creatief te zijn, om te creëren, en niet enkel te consumeren. Programmeren is de vaardigheid van de toekomst en in basisschool Karmelieten doen we er alles aan om onze kinderen 'futureproof' te maken", zegt Hilde Van Berlamont.





(FEL)