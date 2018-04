Judoka Ilse Heylen geeft kick-off van 'Judo for Ladies Only' 12 april 2018

De kick-off van het project 'Judo for Ladies Only' werd onlangs in Dworp gegeven. Ex-topatlete en Olympische medaillewinnares Ilse Heylen uit Smeerebbe-Vloerzegem gaf er een judo clinic voor dames. (Her)beginnende of ervaren judoka's, alle vrouwen vanaf elf jaar waren welkom. De ambitie van dit project is 'Fun op de tatami'. Naast het opbouwen van een breder netwerk van vrouwelijke judoka's waar 'fun' centraal staat, is het verder ontwikkelen van de eigen vaardigheden natuurlijk eveneens een doeL





Ter promotie werd een 'Ladies Only' facebookpagina opgericht en een mascotte met de naam 'Katsumi' in het leven geroepen. Op 27 mei vindt in Leuven een tweede Ladies Only-sessie plaats. Daar zullen alle Ladies vanaf 11 jaar welkom zijn.





