Jos mag gratis binnen bij ‘De Jossen’ van Garamondi Teater Frank Eeckhout

06 maart 2019

13u27 0 Geraardsbergen Is je naam Jos en staat dat ook zo op je identiteitskaart? Dan mag je gratis naar de ‘De Jossen’ van Garamondi Teater gaan kijken in Geraardsbergen.

In ‘De Jossen’ van Tom Lanoye heten alle personages Jos. Ze doen ook werkelijk alles samen. Tot er eentje beslist om anders te gaan doen. Dan stort hun hele wereld in. De voorstelling vinden plaats in Route 42 in Overboelare. De première wordt gespeeld op zaterdag 30 maart om 20 uur. Voor info en reservaties kan je terecht op www.garamondi.be, info@garamondi.be of op het nummer 0496/28.69.15.