Jongeren openen zelf aangelegd voetbalveld Frank Eeckhout

04 september 2018

10u46 2

Jeugdopbouwwerker Samuel Vilain en zijn jongeren hebben hebben zelf een voetbalveldje aangelegd in de wijk Overpoort in Goeferdinge. "De jongeren gingen aan de slag met materiaal van één van de ouders", zegt Samuel trots.

Met jeugdopbouwwerker Samuel Vileyn is Uit De Marge/CMGJ vzw al jarenlang actief in Geraardsbergen. Samuel trekt er door de verschillende wijken en pikt heel wat signalen van kinderen en jongeren op. Hij is dan ook ontzettend trots op de verwezenlijking van de jongeren. "Het voetbalveld in de buurt komt geen dag te vroeg. De wijk Overpoort heeft maar weinig ruimte voor de jongeren uit de buurt. Een aantal graspleintjes, maar geen infrastructuur gericht op kinderen en jongeren", vertelt Samuel.

Samuel noemt de aanleg van het voetbalveldje dan ook een antwoord op een concrete nood. "Voordien kwamen jongeren samen in een zelf geïnstalleerde ontmoetingsruimte op één van de bergen op het braakliggend terrein naast de wijk.Op de restanten van een vorige bouwfase hadden de jongeren hun eigen stekje, ‘De Rotney’, gemaakt, volledig met uitgegraven bankjes, verstevigde vloer en kussens."

Het was slechts een tijdelijke stek, want hun plek moest plaats ruimen voor de volgende bouwfase van de sociale woonwijk. Na een bezoek aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij en de dienst Stedenbouw, werden de plannen concreet en kon het voetbalveldje aangelegd worden in de wijk. De aftrap was voor initiatiefnemers van het project, Demir Kurtanovic en Alin Vanderroost.