Jonge bestuurder vlucht weg na ongeval: 15 dagen rijbewijs kwijt en 1.200 euro boete LDO

16 januari 2019

15u45 0 Geraardsbergen N.P. (23) uit Geraardsbergen heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een aanrijding met een straatveger. Hoewel hij uiteindelijk werd vrijgesproken voor het ongeval op zich, is de bestuurder wel veroordeeld omdat hij wegvluchtte na de aanrijding.

De jonge bestuurder kwam in aanrijding met een straatveger van de stad Geraardsbergen toen hij een inhaalmanoeuvre deed. De man merkte wel dat er een aanrijding was geweest, maar besloot toch verder te rijden. “Ik reed met een voorlopig rijbewijs, maar ik had geen begeleider. Ik wist dat dat niet mocht en daarom ben ik weggereden”, vertelde de man eerlijk aan de politierechter.

De rechter oordeelde dat het niet duidelijk was wie de aanrijding veroorzaakte en dus werd de jongeman vrijgesproken voor het ongeval. Hij kreeg wel een sanctie omdat hij zonder begeleider reed en wegvluchtte. In totaal moet hij een effectieve boete van 1.200 euro betalen. Zijn rijbewijs moet hij vijftien dagen inleveren.