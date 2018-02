Jonas Van Thielen en Daan Hugaert samen op de planken in 'Othello' 13 februari 2018

02u54 0 Geraardsbergen Daan Hugaert, Maarten Goffin, Jonas Van Thielen, Reinhilde Van Driel en Jolijn Antonissen staan op vrijdag 16 februari samen op de planken voor de opvoering van Othello in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Othello, de Moor van Venetië uit 1604, is één van Shakespeare's meest opgevoerde stukken. Het is een machtige brok theaterliteratuur die toont waartoe onverdraagzaamheid kan leiden. Maar evengoed zijn passie en alles verwoestende jaloezie de motoren van het stuk.





Reserveren

Tickets kosten 15 euro en kan je reserveren bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be, op www.de-abdij.be of op het nummer





054/43.72.61. (FEL)