Johan Piron en Ilse Roggeman trekken N-VA-lijst 03 juli 2018

In Geraardsbergen trekken Johan Piron en Ilse Roggeman de lijst van N-VA. Huidig fractieleider Johan Piron is jurist en management consultant en was professor aan de Business School van de Universiteit van Zuid-Afrika. Ilse Roggeman is gemeenteraadslid, secretaris van het arrondissementeel bestuur en werkt in het OCZ Sint-Vincentius in Viane. Filip Schotte is lijstduwer. Filip is zelfstandig krediet- en verzekeringsmakelaar en daarnaast ook zeer actief in het socio-culturele leven. (FEL)