Jim Cole verkoopt gitaar voor Warmste Week Frank Eeckhout

19 november 2018

16u01 0 Geraardsbergen De Geraardsbergse zanger Jim Cole (Jimmy Colman) verkoopt zijn beste gitaar ten voordele van De Warmste Week.

Jimmy Colman werd op zondag 14 oktober nog naar de gemeenteraad gestuurd door de inwoners van Geraardsbergen. Vanop de tiende plaats op de lijst van Open Vld kreeg hij 422 stemmen achter zijn naam. Vorige weel besloot Colman om één van zijn mooiste gitaren te verkopen voor het goede doel.

“ Ik verkoop namelijk Danelectro in perfecte staat en de volledige opbrengst gaat naar De Warmste Week van Studio Brussel. Als goede doel koos ik het PeperkoekenHuis in de Boelarestraat omdat dit iniatief mij heel hard raakt. Heel wat mensen worden aan hun lot overgelaten en kwijnen gewoon weg. Sociaal isolement is geen ziekte maar het is een zeer gevoelig thema waar nog veel taboes op rusten. Mijn mijn actie wil ik dat onder de aandacht brengen", zegt Colman.

Bieden kan via https://www.2dehands.be/muziek/muziekinstrumenten/elektrische-gitaar/danelectro-ten-voordele-van-music-470744505.html?ignore.plaats=1