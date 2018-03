Jef Neve en Jurgen Delnaet op de planken 02 maart 2018

Jef Neve en Jurgen Delnaet staan dit weekend op de planken in het Arjaantheater in Geraardsbergen. Met 'Spirit Control' brengt Jef Neve vanavond de luisteraars in een muzikale vervoering die iedereen uniek beleeft: het hoge tempo, de drums, de electronica en de strijkers zuigen je met meeslepende songs mee in het jazzritme van deze tijd. Morgen schittert Jurgen Delnaet in de geestige ode aan Willem Elsschot. Samen met vier muzikanten brengt hij het verhaal van Kareltje De Keizer en diens vader tot leven. In een zeer vermakelijke, geestige en absoluut relevante voorstelling die lang zal blijven nazinderen, krijg je als toeschouwer de levensloop te weten van Kareltje De keizer en zijn vele mislukkingen. Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij op het nummer 054/ 43.72.61. (FEL)