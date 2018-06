Jaagpad binnenkort opnieuw open door procedure 28 juni 2018

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv bereidt momenteel een nieuwe vergunningsprocedure voor om de bouw van de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen voort te zetten. "We willen de fietsers en voetgangers niet langer laten wachten", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "Vlaanderen investeert daarom 40.000 euro in een tijdelijke, veilige doorgang door de werfzone. Zo kunnen fietsers en voetgangers in afwachting van de heropstart opnieuw vlot gebruik maken van het jaagpad en worden ze niet langer om de werf heen geleid."





De werfdoorgang is een tijdelijke maatregel om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de werken opnieuw van start gaan, volgen fietsers en voetgangers opnieuw een omleiding. Volgens de huidige planning kunnen de werken in de zomer van 2019 worden heropgestart. Burgemeester Guido De Padt is blij dat zijn lobbywerk vruchten afwerpt. "Er was eerst ook sprake van een ruimere rondweg via parking zwembad, maar ik heb dit afgewezen. Het werd ook tijd, want de werken liggen al tien maanden stil." (FEL)