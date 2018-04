Investeringen in OCMW kosten belastingbetaler niets 10 april 2018

02u48 0 Geraardsbergen Ondanks een investering van 3 miljoen euro kosten de zorginstellingen van OCMW Geraardsbergen de belastingbetaler geen eurocent. "We slagen daarin door een betere organisatie, het maximaliseren van de subsidies en het in eigen beheer nemen van de catering", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.

De voorbije jaren heeft het OCMW fors geïnvesteerd in haar zorginstellingen. De zestig oudste assistentiewoningen in De Maretak worden volledig gerenoveerd. De laatste werken zijn gepland voor augustus.





Op dat moment zullen ook de schilderwerken, de laatste fase in de renovatie van de woonzorgcentra Denderoord en De Populier, zijn voltooid. Die tellen samen 224 bedden. Het totale kostenplaatje van de investeringen, met inbegrip van het nieuwe noodoproepsysteem en de branddetectiecentrale, bedraagt ruim drie miljoen euro. "Door deze renovatiewerken staan die gebouwen opnieuw tip top in orde", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).





Geen prijsverhoging

Voor de bewoners werden de voorbije zes jaar geen prijsverhogingen doorgevoerd met uitzondering van de indexstijgingen. "Wel hebben we door een betere organisatie, het maximaliseren van de subsidies en het in eigen beheer nemen van de catering deze instellingen financieel gezond gemaakt. De zorginstellingen kosten de belastingbetaler dus geen eurocent. Het is dan ook onze taak om ook morgen dat zorgaanbod te behouden. Dat is de enige waarborg om blijvend een kwalitatief, hoogstaande zorg aan te bieden die toegankelijk én betaalbaar is", besluit Larmuseau. (FEL)