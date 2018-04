Internationaal rockfestival in De Spiraal 20 april 2018

In JC De Spiraal in Geraardsbergen vindt op zaterdag 21 april Wildfest plaats, een internationaal rockfestival met bands uit Zweden, Letland, Noorwegen en België. "Wildfest staat voor een kwalitatief, gezellig en betaalbaar muziekfestival voor muziekliefhebbers van alle leeftijden. Dit jaar hopen we de kaap van 350 bezoekers te overschrijden. Nu al weten we dat er bezoekers komen uit Australië, Slowakije, Letland, Tsjechië, Italië, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden", zegt organisator Jan De Greve. Meer info over het festival is te vinden op www.wildfest.be en op https://www.facebook.com/events/1461483727268270/. (FEL)