Internationaal gelauwerd vuurwerkmaker Christophe Byl schrijft boze mail naar minister Weyts: “27 jaar zwoegen, investeren en werken in één klap met een flater van een decreet van de kaart geveegd” Claudia Van den Houte

08 april 2019

18u25 0 Geraardsbergen Het vuurwerkverbod in Vlaanderen is nog geen week goedgekeurd, maar toch ondervindt Christophe Byl uit Geraardsbergen, internationaal gelauwerd vuurwerkmaker, al een grote impact van het verbod. “27 jaar lang zwoegen, investeren en werken zijn in één klap met een flater van een decreet van de kaart geveegd”, aldus Byl.

Het Vlaams Parlement zette vorige week unaniem het licht op groen voor het voorstel van decreet dat het afsteken van vuurwerk verbiedt in Vlaanderen. Vóór het decreet was vuurwerk overal in Vlaanderen toegelaten, tenzij de gemeente het verbood. De reglementen verschillenden van gemeente tot gemeente. Met het nieuwe vuurwerkverbod wordt de redenering omgedraaid en komt er een totaalverbod op vuurwerk. Het verbod geldt ook voor voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen. Gemeenten kunnen wel afwijken van de algemene regel en vuurwerk toch toelaten, maar dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten.

Christophe Byl is niet te spreken over het totaalverbod. De Geraardsbergenaar is een autoriteit in de vuurwerkwereld en werd al wereldkampioen tijdens het internationaal vuurwerkfestival in China. “27 jaar lang zwoegen, investeren en werken, een levenswerk die mij erkenning bezorgde in binnen-en buitenland, in één klap met een flater van een decreet van de kaart geveegd. Tot de helft van mijn contracten zijn geannuleerd of ‘on hold’ gezet”, schrijft hij in een e-mail aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

“U weet dat dit decreet niet rechtvaardig tot stand is gekomen en tal van beloofde én verplichte procedures niet zijn gevolgd. U weet dat dit decreet geen schijn van kans maakte bij de Raad van State, en al zeker niet bij het Grondwettelijk Hof waar het aanhangig zal gemaakt worden. Geen enkele wet heeft in Vlaanderen ooit zo’n snelle en financiële impact gehad op een zwaar en sterk gereguleerde federale materie als het vuurwerk. U negeert federale én Europese regels, maar vooral, u weigerde te luisteren naar voorstellen vanuit de sector”, aldus Byl nog.

Geen inspraak

“Ik ben al 50 procent van mijn omzet aan het verliezen door opdrachten die niet werden vernieuwd door het verbod”, vertelt Byl ons. “Onze sector is niet tegen een decreet, want er was een wildgroei aan reglementen, maar we hebben helemaal geen kans gehad op inspraak. We vroegen om gehoord te worden, maar Weyts heeft nooit naar ons geluisterd. Nochtans hadden we zelf voorstellen om het vuurwerk bijvoorbeeld te beperken in tijd. De hele sector is nu gefnuikt door een totaalverbod. Het is bovendien geen Vlaamse maar een federale bevoegdheid. Het is Weyts bevoegdheid niet om het te verbieden.”

“Onze sector werd al onderworpen aan heel strenge regels inzake opslag, gebruik en vervoer. België heeft wereldwijd zowat de strengste regelgeving op vlak van verkoop, opslag en classificatie. De vuurwerksector heeft zich altijd aangepast en neergelegd bij alle ingrepen die de overheid van ons verlangde. We hebben honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s geïnvesteerd. Na 27 jaar ben ik bezig met iets dat ‘verboden’ is”, zegt Byl.

We denken dat we vrij sterk staan

“Er is hier al jaren beroering over. Plots was er een heel breed draagvlak voor. Het komt dus niet uit de lucht gevallen”, reageert Michaël Voldere, woordvoerder van minister Ben Weyts. “Het vuurwerk zal niet verdwijnen in Vlaanderen. Gemeenten zullen nog steeds toestemming geven voor vuurwerk, maar ze zullen wel moeten nadenken over op welke plaats en op welk moment ze het toelaten. In de oude situatie schoot iedereen vuurwerkpijlen in het rond, wat een nefast was voor mensen en dieren. Wat de wettelijkheid betreft, denken we dat we vrij sterk staan en binnen de lijnen van de wet kleuren.”