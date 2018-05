Infosessie stoppen met roken 26 mei 2018

02u31 0

Op woensdag 30 mei kan je terecht in De Spiraal in Geraardsbergen voor een sessie stoppen met roken. Een ervaren tabakoloog van het Maria Middelaresziekenhuis in Gent staat de aanwezigen bij met tips en tricks. "Er wordt reeds veel aan sensibilisering rond tabak gedaan. Toch blijft het belangrijk om te blijven wijzen op de gevaren van roken", aldus schepen David Larmuseau (CD&V). Op 31 mei is het trouwens de werelddag zonder tabak. De sessie rond stoppen met roken is gratis en start om 20 uur. (FEL)