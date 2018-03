Infosessie rond weerbaarheid 06 maart 2018

Gezonde Buurt organiseert op maandag 12 maart, samen met de CM, een infosessie "Veerkracht en weerbaarheid: buigen of barsten?". In jeugdcentrum De Spiraal geeft Van Den Bossche je tips en tricks om je veerkracht te verhogen. Want hoe groter je mentale weerbaarheid en veerkracht, hoe beter je bestand bent tegen stress en burn-out. Inschrijven kan via www.cm.be/agenda, door te mailen naar gezondheidsbevordering.mvl@cm.be of op het nummer 09/267.57.35. De infosessie start om 20 uur en de toegang is gratis.





