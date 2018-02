Infomarkt voor slachtoffers wateroverlast 21 februari 2018

02u41 0

De stad Geraardsbergen organiseert op donderdag 22 februari van 14 tot 21 februari een infomarkt voor inwoners die getroffen zijn door de watersnood in mei en juni 2016. Sindsdien heeft de stad in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen, Aquafin en De Vlaamse Waterweg verschillende nieuwe projecten opgestart om schade door dergelijke overstromingen in de toekomt te verminderen. Deze projecten zijn in een fase beland waarbij de stad de getroffen inwoners wil inlichten over de stand van zaken en hen de kans op feedback wil geven. Iedereen is welkom en de standhouders zullen informatie verschaffen aan elke geïnteresseerde bezoeker. (FEL)