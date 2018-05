Infoavond over EHBO in het gezin 31 mei 2018

Kwb Nederboelare en Gezinsbond Geraardsbergen organiseren op woensdag 6 juni een infoavond 'EHBO in het gezin' in zaal De Reep. De meeste ongevallen gebeuren thuis. Een snijwonde, een val, een bloedneus, een schram, vaak zonder veel erg, maar toch is de juiste verzorging belangrijk. Tijdens de infoavond leer je hoe je correct de eerste zorgen moet toedienen bij kleinere ongevallen zoals snijwonden, insectenbeten, verstikking, brandwonden of kneuzingen.





Op het einde van de opleiding krijgt iedere deelnemer een EHBO-snelwijzer waarin de belangrijkste zaken staan om de eerste hulp te bieden in verschillende situaties. De infoavond start om 20 uur en is gratis. (FEL)