Infoavond Maatschappelijke Veiligheid 11 mei 2018

KA Geraardsbergen organiseert op dinsdag 15 mei een infoavond rond de opleiding Maatschappelijke Veiligheid. Jongeren die geïnteresseerd zijn in een job binnen de veiligheidssector (politie, brandweer, bewaking, defensie, douane) zijn van harte welkom. Tijdens de infoavond wordt dieper ingegaan op de afstudeerrichtingen integrale veiligheid en veiligheidsberoepen. Ook wordt een beeld gevormd over de verwachtingen van de school. Het leerkrachtenteam zal aanwezig zijn om meer uitleg te geven over hun vak. Inschrijven voor de richtingen is diezelfde avond mogelijk. (FEL)