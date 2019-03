Inferno legt meubelen Merlijn in de as Frank Eeckhout

12 maart 2019

17u47 40 Geraardsbergen Een uitslaande brand heeft dinsdag de bekende meubelzaak Merlijn langs de Geraardsbergse Steenweg in Lessen helemaal in de as gelegd. Niemand raakte gewond. De Geraardsbergse zaakvoerders zijn in shock. “Zij hebben mij wel al laten weten dat ze hun zaak willen heropbouwen”, zegt burgemeester Pascal De Handschutter.

Meubelen Merlijn is een begrip in Geraardsbergen en omstreken. Heel wat inwoners uit de Oudenbergstad trekken dan ook over de taalgrens om bij de Geraardsbergse zaakvoerders hun meubelen of keuken te kopen. Meubelen Merlijn is zelfs hoofdsponsor van Ksv Geraardsbergen. De meubelzaak was vroeger gevestigd in de Kattestraat in het centrum van Geraardsbergen en werd in 2003 al getroffen door een brand. Een vergeten frietketel zette toen een appartement boven de meubelzaak in lichterlaaie. Daarbij vielen twee doden. Deze keer vielen er gelukkig geen slachtoffers, maar de ravage is enorm. De 6.000 vierkante meter grote toonzaal met salons, eetkamers, slaapkamers en de keukenafdeling gingen volledig in de vlammen op.

Geraardsbergse Steenweg afsluiten

“De brand ontstond rond 11.30 uur. Al gauw sloegen de vlammen door het dak. Omdat er over de rijbaan een dikke, zwarte rookwolk hing, hebben we meteen beslist om de Geraardsbergse Steenweg af te sluiten voor het verkeer. Dat kwam uiteraard ook de hulpdiensten ten goede, want die kwamen massaal ter plaatse. Ons eigen brandweerkorps kreeg hulp van de korpsen uit Geraardsbergen, Doornik, Ath en Leuze. Aan de meubelzaak voerde een aannemer dakwerken uit. Dat ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de brand, maar verder onderzoek van een branddeskundige moet daar definitief uitsluitsel over geven", zegt burgemeester Pascal De Handschutter.

De pompiers hadden heel wat moeite om het vuur onder controle te krijgen. Een strakke wind maakte de bluswerken nog moeilijker. Toch slaagden ze erin om de aanpalende handelszaken en tankstations te vrijwaren. “Er wordt nog een hele nacht nageblust. Voor de veiligheid wordt het gebouw helemaal afgebroken. Deze werken starten al deze nacht. Daarom blijft de steenweg zeker tot morgenvroeg deels afgesloten voor het verkeer. De eigenaars zijn in shock, maar hebben mij al laten weten dat ze de zaak willen heropbouwen. Voor hen was het erg om hun levenswerk in vlammen op te zien gaan”, geeft De Handschutter nog mee.

Geen rampenplan

Even dacht de burgemeester eraan om het rampenplan af te kondigen. Er was overleg met de gouverneur van Henegouwen en de hulpdiensten, maar die laatsten hadden de situatie steeds onder controle, waardoor de coördinatie van de hulpverlening op gemeentelijk vlak bleef. De brand zorgde voor heel wat ophef op sociale media. De zwarte rookpluim was immers tientallen kilometers ver te zien.